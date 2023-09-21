ورشة تعريفية للجرحى ضمن مبادرة (عينك على اختصاصك) في جامعة البعث

حمص-سانا

أقامت جامعة البعث اليوم بالتعاون مع فرع اتحاد الطلبة ومؤسسة جريح وطن ورشة تعريفية بكليات ومعاهد الجامعة لجرحى الوطن، حيث أجاب إداريو ومعنيو الجامعة على استفساراتهم عن مفاضلة جرحى الحرب، وإجراءات التسجيل الإلكتروني.

وأوضح الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا أن الجامعة جاهزة لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للجرحى، وإرشادهم حول آلية التقدم للمفاضلة والتسجيل الإلكتروني، مؤكداً على حق الجرحى في الانتساب إلى الجامعات ومتابعة تحصيلهم العلمي، بما يساعدهم في دخول سوق العمل بمؤهلات أكاديمية.

وأشار الدكتور فائق شدود أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالجامعة إلى أن جامعة البعث حاضنة اجتماعية ومنبر للعلم والمعرفة، واندماج الجرحى ووجودهم كطلاب في الجامعات هو تعزيز للقيم الوطنية والأخلاقية، لافتاً إلى أهمية مشروع جريح الوطن في تقديم كل أشكال الدعم إلى جرحى الحرب.

من جانبه أشار الدكتور نضال سطوف نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية إلى أهمية هذا النشاط العلمي الذي نقدم من خلاله للجرحى تعريفاً بكليات ومعاهد الجامعة ما يسهل اختياراتهم في المفاضلة، إضافة إلى تقديم شرح توضيحي لآلية التقدم الإلكتروني للمفاضلة وشروطها.

وتحدث عدد من الجرحى المشاركين في الورشة عن أهميتها كدليل لهم للتقدم للمفاضلة الجامعية الإلكترونية واختيار الفرع المناسب لطموحاتهم وتطلعاتهم.

مثال جمول

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