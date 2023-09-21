الأمانة السورية للتنمية: تأهيل 150 وحدة سكنية في دير الزور

دير الزور-سانا

تمكنت الأمانة السورية للتنمية منذ أن بدأت العمل في محافظة دير الزور عام 2018، بالتعاون مع المجتمع المحلي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسليم قرابة 150 وحدةً سكنية في حيي الموظفين والجبيلة بالمدينة لإعادة توطين المجتمعات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وصولاً للتعافي في المدينة.

وبينت الأمانة في خبر نشرته على صفحتها في الفيس بوك أن العمل شمل أيضاً ترميم وتأهيل مركز إقامة مؤقتة في حي الراشدية، وتم تزويده بالمعدات اللازمة وأحياء في الحميدية والجبيلة والشيخ ياسين بعد انتهاء المرحلة الأولى من التقييم الهندسي لحالة المباني المتضررة، وفق رأي خبراء اختصاصيين.

وأكدت الأمانة أنه تم تأمين مستلزمات الإقامة والاستقرار للسكان وتوفير فرص عمل استفاد منها أكثر من 85 شخصاً من أفراد المجتمع المحلي خلال مراحل عمل المشروع، معتبرة أن الوصول للمجتمعات المحلية التي واجهت تحديات كالحرب أولوية في عمل الأمانة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لكونها بيئات تحتاج جهوداً مكثفة لإعادة إحيائها وفق منهجية تنموية تستهدف تحقيق الاستقرار.

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