أكثر من 200 بطالب وطالبة تقدم للامتحان المعياري للغة الفرنسية بجامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 203 طلاب للامتحان المعياري للقبول في اللغة الفرنسية بجامعة البعث للعام الدراسي 2023-2024.

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا خلال جولة على الامتحان أن الامتحان يحدد قدرات الطالب ومهاراته اللغوية الخاصة باللغة الفرنسية، مشيراً إلى أن الأسئلة موحدة لجميع الجامعات، وتشمل 50 سؤالاً متعدد الخيارات، ويعتبر النجاح في الامتحان شرطاً للتقدم للمفاضلة بقسم اللغة الفرنسية.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت الامتحان المعياري كمعيار إضافي إلى جانب الثانوية العامة للطلاب الراغبين بالتقدم لمفاضلة اللغة الفرنسية.

مثال جمول

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