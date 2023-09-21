استقبال رسمي للبعثة الرياضية السورية المشاركة في الدورة الآسيوية في الصين

بكين-سانا

أقامت اللجنة المنظمة للدورة الآسيوية التاسعة عشرة في القرية الأولمبية في مدينة خانجو الصينية حفل استقبال للبعثات الرياضية المشاركة، ومن بينها البعثة السورية.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام رئيس البعثة الرياضية السورية المشاركة في الدورة عمر العاروب درع اللجنة الأولمبية السورية للجنة المنظمة.

وتخلل الحفل رفع العلم السوري مترافقاً مع عزف النشيد الوطني.

وهذه المشاركة هي الحادية عشرة لسورية في الدورات الآسيوية وكان آخرها دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في أندونيسيا عام 2018، واستطاع اللاعب مجد الدين غزال إحراز الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي.

محمد الخاطر

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