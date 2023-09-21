مساحات أكبر للمحاصيل العلفية في الخطة الزراعية الجديدة في درعا

درعا-سانا

اعتمدت مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في درعا خطة جديدة للبقوليات الغذائية والمحاصيل العلفية للموسم الزراعي الجديد 2024-2023.

رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية المهندس حسن الأحمد أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخصصة للمحاصيل البقولية “الحمص والعدس و الفول و غيرها” تم تخفيضها إلى 17288 هكتاراً في خطة الموسم الجديد بسبب التغيرات المناخية وقلة الجدوى الاقتصادية، مبيناً أن المساحة المخصصة للبقوليات في الموسم الماضي بلغت 23265 هكتاراً.

وأشار إلى أن المساحة المخصصة للمحاصيل العلفية “جلبانة و كرسنة و بيقية” تمت زيادتها في خطة هذا الموسم لتصل إلى 11858 هكتاراً مقابل 7704 هكتارات في خطة الموسم الماضي بهدف التخفيف من الاستيراد.

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