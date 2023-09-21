الجمعية الفلكية السورية: الـ 23 من أيلول أول أيام فصل الخريف

دمشق-سانا

يوم السبت المُقبل أول أيام فصل الخريف “فلكياً” في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حسب عضو الجمعية الفلكية السورية يونس اليونس.

وفي تصريح لـ سانا أكد اليونس أن الاعتدال الخريفي يحل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عند الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت دمشق 6:50 بتوقيت غرينتش، معلناً إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ” فلكياً ” لعام 2023 م.

وأشار اليونس إلى أن الاعتدال الخريفي يحدث عادةً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الفترة الواقعة ما بين الـ 22 والـ 24 من شهر أيلول من كل عام، مبيناً أن يوم الاعتدال الخريفي يتميز بشروق الشمس من نقطة الشرق الحقيقية وتغرب في نقطة الغرب الحقيقية ويُمكن لأي راصد من على سطح الأرض تحديد الاتجاهات الأربعة الرئيسية بدقة 100 بالمئة.

وأوضح اليونس أنه في يوم الاعتدال الخريفي بالنسبة لنا في سوريَّة وتحديداً في مدينة دمشق فيكون شروق الشمس عند الساعة 6:23 صباحاً وغروبها عند الساعة 6:30 مساءً، ويصبح طول النهار (12 ساعة و7 دقائق و3 ثوان) أي يزيد طول النهار على طول الليل بمقدار 7 دقائق تقريباً، كما يختلف طول نهار ذاك اليوم عن طول نهار اليوم الذي يسبقه بمقدار 2:03، ويتساوى طول الليل والنهار في سوريَّة يوم الأربعاء الموافق لـ 27-9-2023.

وحسب اليونس يعتبر الاعتدال فرصة مهمة للفلكيين للتمييز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، حيث يقومون بضبط مواقيته يوميّ الاعتدالين الخريفي والربيعي من كل عام، وذلك لتساوي طول الليل والنهار وانطباق مسار الشمس تماماً على خط الإستواء السماوي.

محمد عماد الدغلي

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