ورشة تفاعلية للجرحى ضمن مبادرة (عينك على اختصاصك) في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

أقام فريق مشروع جريح الوطن بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورشة تفاعلية لتعريف الجرحى الناجحين بشهادة الثانوية العامة الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي في الجامعة.

وتضمنت الورشة التي أقيمت في كلية الآداب بجامعة طرطوس شرحاً مفصلاً للجرحى عن كافة الاختصاصات الجامعية بمختلف الفروع، إضافة إلى برامج التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية بحسب غنوة عبد الرحيم مدير فريق جريح الوطن بطرطوس، والتي بينت لمراسلة سانا أن الورشة هي استكمال للاتفاقية الموقعة بين المشروع ووزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية، والتي تشمل تقديم ورشات تفاعلية حوارية تخصصية للجرحى ومنها مبادرة ” عينك على اختصاصك ” وتضم 65 جريحاً من الناجحين الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي، وسيتم اليوم مع نهاية الورشة التسجيل المباشر للرغبات العلمية للجرحى.

نائب رئيس جامعة طرطوس للشؤون الإدارية والطلاب والتعليم المفتوح الدكتور أديب برهوم نوّه إلى أهمية اللقاء مع الجرحى الأبطال والاستماع إلى استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتقديم المعلومات الأساسية لهم المتعلقة بكيفية التسجيل وإعطائهم لمحة عامة عن الاختصاصات العلمية بمختلف الكليات.

بدوره قدم رئيس فرع اتحاد الطلبة بطرطوس مصطفى الخطيب معلومات تفصيلية للجرحى عن مختلف الفروع والاختصاصات بجامعة طرطوس، إضافة إلى برنامج التعليم المفتوح والجامعة الإفتراضية مع آلية وشروط التسجيل ومراحل التعليم عموماً والمنح المقدمة للجرحى وذوي الشهداء، لافتاً إلى تخصيص مركز تسجيل للجرحى وذوي الشهداء والمفقودين في كلية السياحة بالمحافظة.

بدورهم عبر عدد من الجرحى عن ارتياحهم لهذه الورشة التفاعلية التي مكنتهم من معرفة وتحديد الفرع الذي يرغبون الدخول إليه.

الجريح ثائر حسين الناجح بشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي قال: زودتنا الورشة بشروط وآلية القبول في الجامعة الافتراضية التي يرغب بالالتحاق بها لدراسة اختصاص الحقوق، فيما اعتبر الجريح علي غانم الناجح بالفرع العلمي أن الورشة قدمت له معلومات كافية جعلته أكثر قدرة على تحديد خياره العلمي الذي ينوي دراسته ليكمل مع رفاقه الجرحى رحلة الحياة بالعلم والدراسة بعزيمة وقوة أكبر مع وجود كل هذا الدعم والمساندة لهم.

فاطمة حسين

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