بوتين يطالب علييف بضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان اليوم أن الرئيسين أشارا خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الأذربيجاني إلى أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بمساعدة وحدة حفظ السلام الروسية بشأن الوقف الكامل للأعمال العدائية في قره باغ، وفي هذا السياق تم إيلاء أهمية كبيرة للمفاوضات التي بدأت بوساطة قوات حفظ السلام بين ممثلي باكو وستيباناكيرت.

وأضاف البيان: إنه تمت أيضاً مناقشة الخطوات ذات الأولوية لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة، وتم التأكيد على استعداد الجانب الأذربيجاني للتفاعل بشأن هذه القضايا مع قوات حفظ السلام الروسية.

ولفت البيان إلى أن الرئيس علييف قدم اعتذاره للرئيس بوتين، وأعرب عن تعازيه العميقة لوفاة أفراد عسكريين من فرقة حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ أمس.

وأكد علييف أنه سيتم إجراء تحقيق شامل فيما حدث وسيعاقب جميع المسؤولين عنه، مشيراً إلى أن مكاتب المدعي العام في البلدين ستكون على اتصال وثيق بهذا الخصوص.

يشار إلى أن حافلة عسكرية روسية كانت تقوم بإجلاء مواطنين من ناغورني قره باغ تعرضت أمس لقصف من قبل القوات الأذربيجانية، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين من قوام وحدة حفظ السلام الروسية.

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