منصة فيرمو: غابات شمال غرب سورية ضمن مستويات مرتفعة لخطورة الحريق غداً

دمشق-سانا

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق “فيرمو” أن خرائط خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية تشير إلى استمرار تأثير مستوى الخطورة المتوسط على معظم المواقع خلال هذا اليوم.

وأشارت المنصة في صفحتها على موقع فيسبوك إلى ازدياد مساحة وشدة تأثيرات المستويات المرتفعة على المواقع الشرقية من غابات شمال غرب سورية يوم غد الجمعة، حيث لا تزال الظروف الطبيعية من حرارة وجفاف داعمة للمستويات المرتفعة لخطورة الحريق، محذرة من أي نشاطات قد تكون سبباً في نشوب أي حريق.

ولفتت المنصة إلى أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع مديرية الحراج بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمديرية العامة للأرصاد الجوية، داعية جميع المواطنين إلى عدم إشعال أي نيران، والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113.

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