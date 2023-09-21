مستوطنون يعتدون على ممتلكات للفلسطينيين شمال غرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، واعتدوا على ممتلكات وأراضي الفلسطينيين ما تسبب بأضرار فيها.

من جهة ثانية هدمت جرافات الاحتلال اليوم منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا جنوب نابلس تقدر بأربعة دونمات فوق البضاعة الموجودة فيها، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة لصاحبها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية بالقدس المحتلة بعد تفجير أبوابها.

وقالت مديرة المدرسة سيرين فرعون: إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وقامت بتفتيشها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءاً كبيراً من محتوياتها.

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