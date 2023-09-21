النفط يغلق منخفضاً

نيويورك-سانا

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير مثل المتوقع.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم تشرين الثاني انخفضت 81 سنتاً ما يعادل 0.9بالمئة إلى 93.52 دولاراً للبرميل عند التسوية وهذا أدنى مستوى لإغلاق برنت منذ 13 أيلول.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الثاني 82 سنتاً بما يعادل 89.66دولاراً للبرميل، وتنقضي اليوم عقود الخام لشهر تشرين الأول.

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