إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء للاحتلال ومستوطنيه قرب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بإطلاق قنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في تشييع جنازة ببلدة بيت أمر شمال المدينة ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في منطقة ياقين ببلدة بني نعيم جنوب المدينة.

وأصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

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