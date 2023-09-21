إدارة معلومات الطاقة: انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في أمريكا

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها: إن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أيلول إلى 418.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.2 مليون.

وأضافت: إن معدلات استخدام المصافي تراجعت 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأشارت الإدارة إلى أن “مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها سترتفع 0.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن ترتفع بمقدار 0.2 مليون.

وأضافت الإدارة: إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت بواقع 3.04 ملايين برميل يومياً.

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