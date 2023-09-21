الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز العمل المناخي

نيويورك-سانا

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الفرصة ما زالت سانحة لبناء عالم يتمتع بهواء نقي ووظائف خضراء وطاقة نظيفة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: إن “المهمة عاجلة”، محذراً من أن “البشرية فتحت أبواب الجحيم” في إشارة إلى الأنشطة البشرية المسببة للتغير المناخي وآثاره الوخيمة.

وحذر غوتيرش من أن “العمل المناخي تضاءل أمام حجم التحدي”، مشيراً إلى أنه “إذا لم يتغير شيء فإن العالم يتجه إلى زيادة في درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية ومن ثم إلى عالم خطير وغير مستقر”.

وأضاف: إنه “ما زالت هناك قدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية”.

وأوضح أنه من “أجل تحقيق ذلك الهدف ولحماية العالم من الظواهر المناخية المتطرفة فإن أبطال المناخ وخصوصا في الدول النامية يحتاجون للتضامن والدعم وعلى قادة العالم أن يتحركوا لتقليل الانبعاثات”.

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