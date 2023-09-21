برشلونة يجدد تعاقده مع بالدي لخمس سنوات

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تمديد تعاقده مع لاعبه أليخاندرو بالدي الظهير الأيمن للفريق لمدة خمس سنوات.

وأكد برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على الاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب على تمديد العقد حتى صيف 2028 مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو على غرار بقية اللاعبين الشباب في النادي الكتالوني مثل أراوخو وجافي وبيدري وفيران توريس.

وكان العقد السابق للمدافع الشاب ينتهي مع برشلونة في حزيران 2024 ما دفع النادي لتمديد عقده بعد توصية من المدرب تشافي هيرنانديز.

وخاض بالدي 41 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي صنع فيها 7 تمريرات حاسمة وسجل هدفاً واحداً أمام إسبانيول في الدوري الإسباني في المباراة التي انتهت بفوز ناديه بنتيجة 4-0.

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