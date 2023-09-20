آشتياني: ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني أن الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء لبلاده.

وقال العميد آشتياني خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة طهران اليوم: إن “الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء لإيران”، مشيراً إلى معارضة إيران لأي تواجد لقوات من خارج المنطقة.

وأضاف آشتياني: إن التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين حظي دائماً بدعم وإسناد القيادات رفيعة المستوى فيهما بهدف تعزيز وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة والنظام الدولي.

من جانبه وصف وزير الدفاع الروسي العلاقات بين موسكو وطهران بأنها “في مستوى عال واستراتيجي”، معتبراً أن التفاعلات البناءة بين البلدين تخلق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد شويغو على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين والتحرك في اتجاه نظام متعدد الأقطاب.

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