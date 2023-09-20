أغان طربية بصوت أطفال موهوبين في أمسية (ترانيم 17) لفريق مدى الثقافي

حمص-سانا

بأصواتهم العذبة وحضورهم الجميل أحيا أطفال فرقة “مدانا أمل” اليوم أمسية موسيقية تحت عنوان “ترانيم 17” في مطرانية السريان الكاثوليك بحمص نظمها مشروع مدى الثقافي بحضور جمهور كبير من محبي الفن والطرب.

مدير فريق مدى الثقافي بحمص رامز حسين أشار إلى الفرقة تأسست منذ عدة أشهر وتضم أطفالاً موهوبين في مجال الغناء يرافقهم الفنانين فايز الشامي ورائد العواني.

وأضاف: إنه تم اختيار هؤلاء الأطفال بعد أن لمع نجمهم في حمص وأثبتوا قدراتهم الفنية في عدة فعاليات.

عازف الكيبورد فايز الشامي بين أنه يتم إجراء تمارين مع الاطفال بشكل دوري لتقديم نتاج فني جيد وضمان ظهور الأطفال بالشكل المناسب أمام الجمهور.

فيما قدم الطفل ساري صليبي خلال الأمسية أغاني للفنانين لجورج وسوف وعبد الحليم حافظ، فيما شارك الطفل عدي الصالح بثلاث أغان طربية منوعة.

الطفلة حلا ونوس قدمت وصلة أغان لأم كلثوم وميادة حناوي وأغنية لصباح، فيما شاركت الطفلة قمر الشام شحود بفيروزيات وأغنية “زي العسل”، وشارك الطفل يوسف ابراهيم بأغان للفنانين ملحم بركات وجورج وسوف.

لارا أحمد

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