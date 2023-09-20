الخارجية الصينية: الصين تعارض بشدة التدخل البريطاني في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

استنكرت الصين اليوم التقرير الذي صدر عن الحكومة البريطانية، مؤكدة أنه تدخل سافر في شؤون هونغ كونغ وانتهاك لمبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قوله خلال مؤتمر صحفي حول هونغ كونغ: “نرى في هذا التقرير الاتهامات المعتادة غير المسؤولة وغير الواقعية، هونغ كونغ منذ عودتها إلى الوطن الأم والدولة الواحدة اندمجت بنشاط في تنمية الصين وهي تواصل عملها كجسر ونافذة مهمين بين البر الرئيس الصيني وبقية العالم”.

وأضاف المتحدث: إن “اقتصاد هونغ كونغ يواصل ازدهاره وإن مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي لا تزال قوية، ويواصل النظام الدستوري العمل جيدا ويتم الحفاظ على الأمن القومي، وتتمتع هونغ كونغ بآفاق مشرقة في تعزيز ديمقراطيتها”.

وأوضح ماو أن “الإعلان الصيني البريطاني المشترك ضمان لاستئناف الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ”، مؤكداً أنه “ليس لبريطانيا سيادة أو ولاية قضائية أو حق الإشراف على هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين”.

وقال: إن “على بريطانيا أن تدرك أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي إلى زعزعة تصميم الحكومة الصينية الراسخ على التنفيذ الكامل والأمين لدولة واحدة ولن تنجح أي محاولة لزعزعة استقرار هونغ كونغ على الاطلاق”.

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