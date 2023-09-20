ضمن استعداداته لبطولة (وصل)… الوحدة يشارك في دورة الأنترانيك الدولية الأولى في لبنان

دمشق-سانا

يشارك فريق الوحدة لكرة السلة للرجال في دورة الأنترانيك الدولية بنسختها الأولى التي ستقام منافساتها في الرابع من تشرين الأول القادم في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويشارك الوحدة في البطولة الدولية إلى جانب 7 فرق، وهي أنترانيك والرياضي والحكمة وهوبس و “إن إس أ” والأنطوني بعبدا والاتحاد ميروبا على ان تسحب قرعة البطولة يوم الجمعة القادم، حيث تقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين يتأهل منها صاحب المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وتأتي مشاركة فريق الوحدة ضمن استعداداته للمشاركة مع فريق الاتحاد أهلي حلب في بطولة وصل التي ستقام في السادس عشر من شهر تشرين الأول من العام الجاري مع 14 فريقاً.

هادي عمران

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