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طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية معتدلة

2023-09-20

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون شرقيةً إلى شمالية شرقية في المناطق الشرقية والبادية، بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط بعد الظهر أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

دمشق33 / 18
المنطقة الجنوبية31 / 18
المرتفعات الجبلية28 / 11
المنطقة الوسطى34 /19
المنطقة الساحلية31 / 23
المنطقة الشمالية35 / 18
منطقة الجزيرة39 /21
المنطقة الشرقية40 /22
منطقة البادية37/21

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