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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2023-09-20

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل، ما أدى لإصابة طفل بجروح.

ومن جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شاباً فلسطينياً من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء مروره على حاجز عسكري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 7 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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