التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ بوساطة روسية

باكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم أنه تم بوساطة روسية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

ونقل موقع آر تي عن الوزارة الأذربيجانية قولها في بيان: “مع الأخذ في الاعتبار نداء ممثلي السكان الأرمن في قره باغ الذي تم تلقيه من خلال وحدة حفظ السلام الروسية تم التوصل إلى اتفاق لوقف عملية مكافحة الإرهاب بدءاً من ظهر اليوم”.

وأضافت الوزارة: إنه “في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيتم تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة”، لافتة إلى أن الجيش الأذربيجاني سيطر على أكثر من 90 موقعاً عسكرياً أرمينياً.

واندلعت أمس اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في جميع نقاط التماس بإقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد إعلان أذربيجان إطلاق “عمليات لمكافحة الإرهاب”، وهو ما أدانته أرمينيا وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقفه.

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