فريق نقاء القلوب: المشاركة في المعارض فرصة لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة يستفيد من الدورات التدريبية التي ينفذها فريق “نقاء القلوب” التطوعي بدمشق، والذي يحرص على تسويق منتجات ذوي الإعاقة وتطوير إبداعاتهم وتأمين مشاركتهم بالمعارض للتعريف بأعمالهم، وفق القائمين على الفريق.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضحت مؤسسة الفريق حنان الرحيم أن الفريق الذي يتبع لمؤسسة “إيد بإيد” منذ انطلاقه عام 2015 يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل فعلي، عبر تدريبهم لتعلم إحدى الحرف اليدوية أو تلقيهم للتعليم الأكاديمي لتعزيز فرصة حصولهم على فرص عمل مناسبة، فضلاً عن تعريف المجتمع بنتاجهم عبر المشاركة بمعارض وبازارات مختلفة بشكل دوري.

وعن مشاركة الفريق بمعرض الزهور الذي اختتم فعالياته مؤخراً بحديقة تشرين بدمشق، حيث عرضت ضمن جناح الحرف اليدوية منتجات متنوعة من الكروشيه والاكسسوارات والتحف الفنية أنجزها عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من ورشات التدريب التي ينفذها الفريق، بينت الرحيم أن هذه المشاركة كانت فرصة لدمجهم بشكل فعلي بالمجتمع، ولقائهم المباشر مع الزوار والتعريف بمهاراتهم وإبداعهم، وبالتالي إمكانية الحصول على فرص لعمل دائم أو تمويل لمشروعاتهم.

وتتراوح أعمار المستفيدين من أنشطة الفريق من الـ 14 وحتى الـ35 عاماً وهم من ذوي إعاقات مختلفة، منها متلازمة داون وصعوبات تعلم أو إعاقة ذهنية، وفق المشرفة على دورات التدريب فريال فليون التي أكدت أن أي نشاط اجتماعي يسهم بتعزيز الجانب النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة بما ينعكس إيجاباً على ثقتهم بنفسهم وتشجيعهم أكثر على دخول سوق العمل، ولا سيما أن عدداً كبيراً منهم يمتلك مهارات جيدة، ويجب أن تتعاون مختلف الجهات لدعمهم.

وأوضحت فليون أن أبرز الحرف التي يتم التدريب عليها هي أعمال الكروشيه والضغط على النحاس وصناعة عجينة السراميك والاكسسوارات، مؤكدة أن التدريب يكون وفق أسس تناسب قدرات هذه الفئة والتركيز على اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.

ورأت كل من رهف محمد وريم الإمام من زوار معرض الزهور الذي أقيم خلال الفترة الممتدة من الـ30 من آب الماضي، وحتى الـ12 من أيلول الجاري أن المعرض لم يكن لشراء الزهور والتعريف بالنباتات، بل فرصة للاطلاع على منتجات إبداعية مختلفة، منها منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين دربهم فريق نقاء القلوب، مؤكدتين أنه من الواجب دعم هذه الفئة وشراء منتجاتها.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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