البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية إرهاب ممنهج

القدس المحتلة-سانا

أدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وقطاع غزة وأريحا، واصفاً العدوان بالإرهاب الممنهج.

واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم نقلته قناة وفا أن استمرار الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمدن والقرى الفلسطينية، وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار على الأهالي تصعيد خطير ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مندداً بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتهم، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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