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بيسكوف: الجيش الروسي يؤدي دوره كقوات حفظ سلام في ناغورني قره باغ

2023-09-20

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن الجيش الروسي يؤدي دوره كقوات حفظ سلام في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في بيان صحفي: “نواصل اتصالاتنا مع الأرمن في قره باغ لأن الجيش الروسي لا ينخرط في مثل هذه المشادات الكلامية، إنه يفعل أشياء ملموسة ويؤدي دوره كقوات حفظ سلام ويساعد في إجلاء السكان المدنيين، وخاصة الأطفال من المناطق الخطرة”.

وأضاف بيسكوف: إن “الاتصالات الروسية مستمرة مع أرمينيا وأذربيجان لأنهما كانتا ولا تزالان شريكين مهمين لروسيا”.

واندلعت أمس اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في جميع نقاط التماس بإقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية، وهو ما أدانته أرمينيا وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقفه.

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