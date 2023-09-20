إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدة جهات تابعة لوزارة التربية

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة التربية.

وخلال اجتماعها الأول صباح اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة التربية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، ومركز القياس والتقويم التربوي ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تعد من أكبر الوزارات لجهة عدد العاملين بها، وأن نظام التحفيز الوظيفي ضروري لما تتطلبه طبيعة عملهم.

وأشار الوزير المارديني إلى أنه عند تطبيق نظام التحفيز الوظيفي سيتم استدراك بعض الإجراءات، وخاصة للعاملين الذين حددوا مركز عملهم بمحافظة أخرى.

ووفق مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور محمد محمود يصل مقدار الحوافز التي أقرت اليوم من 200 إلى 300 بالمئة، مؤكداً أن نظام الحوافز والعلاوات قام بناء على الوحدات المعيارية للعمل، وهو نظام متقدم وسيعطي دافعاً للعاملين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.

يتبع…

محمد سليمان

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