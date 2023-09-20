الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الوحدات الأردني في افتتاح مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

عمان-سانا

خسر فريق الاتحاد أهلي حلب أمام الوحدات الأردني بهدفين دون رد في افتتاح مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وضمت تشكيلة فريق الاتحاد فادي مرعي وزكريا حنان وأحمد حمو وإبراهيم الزين وعلي الرينة وأبو بكر كامارا وزكريا عزيزة وحسن دهان ومحمد ريحانية وشادراك وأحمد الأحمد.

ويلعب الاتحاد أهلي حلب في المجموعة الثانية مع الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والكويت الكويتي.

وكان فريق الفتوة استهل مشاركته بالبطولة أمس بالخسارة أمام جبل المكبر الفلسطيني بهدف دون رد، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما أيضاً العهد اللبناني والنهضة العماني.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.

محمد الرحيل

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