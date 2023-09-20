الكرملين: على القوات الأذربيجانية اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة المدنيين الأرمن

موسكو-سانا

أوضحت الكرملين اليوم أنه يجب على القوات الأذربيجانية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين الأرمن خلال تنفيذها للعملية العسكرية في إقليم قرة باغ الجبلي.

ونقل موقع “آر تي”عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: إن “الأولوية بالنسبة لنا في ظل العملية العسكرية التي تنفذها القوات الأذربيجانية في إقليم قره باغ هي ضمان سلامة السكان المدنيين الموجودين هناك، والحديث هنا يدور حول المواطنين الأرمن، حيث يجب على الجانب الأذربيجاني اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك”.

وكان بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذربيجاني وعلى أعلى المستويات.

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