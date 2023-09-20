SCS-NET

الكرملين: على القوات الأذربيجانية اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة المدنيين الأرمن

2023-09-19

موسكو-سانا

أوضحت الكرملين اليوم أنه يجب على القوات الأذربيجانية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين الأرمن خلال تنفيذها للعملية العسكرية في إقليم قرة باغ الجبلي.

ونقل موقع “آر تي”عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: إن “الأولوية بالنسبة لنا في ظل العملية العسكرية التي تنفذها القوات الأذربيجانية في إقليم قره باغ هي ضمان سلامة السكان المدنيين الموجودين هناك، والحديث هنا يدور حول المواطنين الأرمن، حيث يجب على الجانب الأذربيجاني اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك”.

وكان بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذربيجاني وعلى أعلى المستويات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الكرملين: رئيس كوريا الديمقراطية يزور روسيا خلال الأيام المقبلة

موسكو-سانا أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين عن زيارة للرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون إلى روسيا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved