ملتقى (أدباء صغار غرس وثمار) في مقر اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضاف فرع اتحاد الكتاب العرب باللاذقية اليوم ملتقى (أدباء صغار غرس وثمار) الذي أقيم بالتعاون بين منظمة طلائع البعث وفرع الاتحاد بمشاركة أربعة عشر طفلاً رائداً على مستوى القطر في مجالات القصة والشعر والفصاحة والخطابة والتعبير الأدبي والحكاية.

وذكرت أمينة فرع طلائع البعث باللاذقية سامية صنين أن هذا الملتقى يشكل باكورة نتاج الاتفاقية الموقعة بين المنظمة واتحاد الكتاب العرب خلال شهر نيسان من هذا العام، مبينة أن الملتقى يضم أطفالاً يمتلكون الموهبة والأبداع جاؤوا ليشاركوا بنتاجهم الأدبي وينهلوا في الوقت نفسه من معارف وخبرات متخصصين أكاديميين في فرع اتحاد الكتاب العرب.

وأشارت صنين إلى أن أعمال الأطفال المشاركين في الملتقى ستخضع للتقييم من قبل لجنة من المختصين بأدب الأطفال بهدف تنمية وتطوير هذه المواهب إيماناً منهم بأن هذه الرعاية تعتبر مسؤولية جماعية.

بدوره أكد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب باللاذقية الدكتور بسام جاموس أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو مشاركة الشعراء والأدباء والمتخصصين من أعضاء اتحاد الكتاب في صقل مواهب هؤلاء الأطفال البراعم المبدعين، معتبراً أنها ورشة مهمة جداً لبناء جيل من الأدباء الصغار.

وبين أن اللجنة ستقوم بدراسة وتقييم إبداعاتهم من أجل نشرها في مجلات محلية وعربية، متمنياً مزيداً من التعاون المثمر بين اتحاد الكتاب العرب والمنظمة.

وبينت عضو قيادة فرع طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة والفنون ميساء دغمان أن الاطفال جاؤوا للمناقشة والمشاركة مع أدباء كبار ليكتسبوا الخبرة والمهارات الفكرية والثقافية التي تغني تجاربهم في المستقبل وليكونوا بناة للوطن بالفكر والعلم والأدب.

وبينت إيمان نبراس علي الرائدة على مستوى القطر بالتصوير الفوتوغرافي إضافة إلى مشاركتها بتأليف الأناشيد والأشعار الموجهة للأطفال وتلحينها أن سعادتها وخبرتها ازدادت بعد هذه المشاركة بما يساعد على تطويرها في المستقبل.

وأكدت جولي يوسف دوبا الرائدة على مستوى القطر بتأليف القصة أن مشاركتها بالملتقيات نمت لديها المهارات وصقلت موهبتها، فيما أشارت كل من صبا ماريا وميرا خليل بشير الرائدتين على مستوى المحافظة والمنطقة بالفصاحة والخطابة إلى أجواء التنافس الجميل والبناء والروح الجماعية التي سادت أجواء الملتقى.

وأكدت عبير منذر طراف رائدة على مستوى القطر بمجال الشعر أهمية هذه الملتقيات التي تزيد من ثقافة وحماس وإبداع الرواد.

غفار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency