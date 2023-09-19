الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أوردته وكالة وفا اليوم أن قوات الاحتلال تصعد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين والتي كان أحدثها عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة ومدينة جنين ومخيمها والتي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بينهم إصابات خطيرة.

وشدد أبو ردينة على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق ولن يسمح بالمس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن، داعياً في الوقت نفسه إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بدوره قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن ما تعرضت له غزة وجنين هو الإرهاب الفاشي بكل صوره، لافتاً إلى أن عمليات الإعدام والقصف بالطيران واستخدام المسيرات الانتحارية بين التجمعات السكانية وإعدام شابين في جنين وشاب في قطاع غزة إنما يعكس الوجه الحقيقي الإجرامي للاحتلال الفاشي، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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