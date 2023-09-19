الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية استقرت عند 1933.31 دولاراً للأوقية بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من الشهر الجاري، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1955 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.31 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.97 دولاراً، وزاد البلاديوم 1 بالمئة إلى 1248.60 دولاراً.

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