الدين العالمي يبلغ مستوى قياسياً عند 307 تريليونات دولار

واشنطن-سانا

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المعهد قوله في تقرير: “إن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري، و100 تريليون على مدى السنوات العشر الماضية”.

وأوضح أن “الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 بالمئة”.

وقبل عام 2023 سجلت هذه النسبة انخفاضاً على مدى سبعة أرباع.

وذكر التقرير أن “تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين”.

وقال المعهد: “إن الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفاً أنه “مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 بالمئة في نهاية العام”.

وجاء أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات، ومن بين الأسواق الناشئة مثلت الهند والبرازيل والصين أكبر الارتفاعات.

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