(ماذا لو….) باقة أمل قدمها ستاند أب أكاديمي التنموي في قصر العظم

دمشق-سانا

اختار مسرح “ستاند أب أكاديمي التنموي” في عامه السابع قصر العظم بدمشق لتقديم فعالية “تيك شو”، التي أقامتها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة بعنوان “ماذا لو….”.

وطرحت الفعالية بإشراف الاستشاري والمدرب الدولي أسامة ساطع مؤسس مسرح “ستاند أب أكاديمي التنموي” من خلال ندوة حوارية تفاعلية بقالب الكوميديا السوداء خفيفة الظل مع مجموعة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاقتصادية العديد من التساؤلات حول ما يسمى بالمستحيلات التي يحاول الإنسان تجاوزها ويحولها إلى واقع بالإرادة والتصميم، وقدمت بعضاً من الأفكار والحلول تسهم في تغيير نمط التفكير عند الشباب.

ويحرص مشروع ستاند أب أكاديمي من خلال الفعاليات التي يقيمها على تسليط الضوء على مجموعة من الحالات الإبداعية والمواهب السورية المتميزة، وذلك بهدف الحث على استثمار هذه المواهب الوطنية ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار تضمنت الفعالية ثلاث لوحات فنية راقصة لفرقة المهرة للفنون الشعبية بقيادة ماهر حمامي، الأولى على وقع موسيقا “السماح”، وأخرى أندلسية، والأخيرة حملت مضمون أن سورية منبع الحضارة والفن، وفقرة موسيقية غنائية قدمها العازف سامر سمان برفقة الصوت الشاق زين ألاجاتي، أظهروا من خلالها تنوع التراث الحضاري والثقافي على امتداد الجغرافيا السورية.

ولفت ساطع في حديثه للصحفيين إلى أن ستاند أب أكاديمي يصنف أول مسرح “توك شو” في سورية يتحدث عن التنمية البشرية بأسلوب العرض التفاعلي المباشر مع جمهور الحضور، مشيراً إلى أن الهدف منه تحفيز الأشخاص ورفع طاقة الأفراد الإيجابية، وتسليط الضوء على سلوكيات وأخلاقيات أفراد المجتمع السلبية منها والإيجابية، بالإضافة إلى معالجة العادات والجوانب السلبية التي تمثل عائقاً أمام تطور المجتمع وتقدمه، وذلك بأسلوب ممتع يحث على التفاؤل والتحفيز، ويهدف لتجاوز حالات الإحباط واليأس، ولبناء مجتمع منتج وحضاري.

وبدوره أكد ماهر حمامي مدير فرقة المهرة أهمية المسرح في التفاعل مع الجمهور، واعتبره منبراً لإيصال الرسائل الفكرية إلى المتلقي بأسلوب حضاري وفني راق.

كذلك ضمت الفعالية تكريم مدير عام المسارح والموسيقا في سورية عماد جلول وعدد من الشركات الداعمة لهذا النشاط الاجتماعي من قبل القطاع العام المتمثل بالشركة السورية للسياحة والمؤسسة العربية للإعلان، إضافة للمدرسة الدولية الباكستانية والقطاع الخاص المتمثل بشركة أجنحة الشام وشركة سما بل للدفع الإلكتروني وشركة سما نت وبن الشامي والجهات الإعلامية الراعية.

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