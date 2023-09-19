ضبط مخالفات لمعتمدي توزيع خبز ومخابز خاصة وسرافيس في درعا

درعا-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا مخالفات في عمل بعض المخابز الخاصة ومعتمدي توزيع الخبز، والسرافيس، وفعاليات تجارية مختلفة.

وفي تصريح لـ سانا ، أفاد رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني اليوم بأن الضبوط طالت مخبزي نصيب ودير العدس بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع وثلاثة معتمدين لتوزيع الخبز في المزيريب والدلي وصيدا بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ 2486250 ليرة سورية.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً ستة ضبوط تموينية بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب لسائقي سرافيس على خطوط “درعا النعيمة ودرعا صيدا ودرعا بصرى ودرعا المسيفرة ودرعا معربة”.

وبين كناني أن الضبوط الأخرى توزعت على محل قصابة في حي السحاري بدرعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وخمس فعاليات تجارية مختلفة “مواد غذائية وخضار وفواكه وإكسسوارات” في مناطق درعا وازرع وموثبين بسبب إبراز فواتير شراء غير نظامية.

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