باشينيان: محاولات جر أرمينيا إلى التصعيد العسكري غير مقبولة

يريفان-سانا

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه على أذربيجان ألا تتخذ أي خطوات غير محسوبة على خلفية التصعيد في قره باغ بالوقت الحالي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باشينيان قوله: إن “محاولات جر أرمينيا إلى التصعيد العسكري غير مقبولة”، مشدداً على أن الوضع على طول الحدود الأرمينية مستقر نسبياً.

واعتبر باشينيان أن العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان اليوم في قره باغ “انتهاك لخط التماس”، لافتاً إلى أنه من المهم جداً أن يعمل القانون والنظام بشكل كامل في أرمينيا، والحفاظ على الاستقرار فيها.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت في وقت سابق اليوم عودة الهدوء إلى الحدود مع أذربيجان، بعد إطلاق باكو عملية عسكرية في إقليم ناغورني قره باغ، بينما دعت الخارجية الروسية الطرفين إلى الحوار البناء.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في الـ 9 من تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency