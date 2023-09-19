طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية، فيما يكون سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …