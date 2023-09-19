مبادرة (عينك على اختصاصك) للطلاب الناجحين في الثانوية متواصلة في المحافظات

محافظات-سانا

تواصلت لليوم الثالث فعاليات مبادرة “عينك على اختصاصك” التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، لتعريفهم بالاختصاصات الدراسية في الجامعات والمعاهد.

ففي كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس، تحدث عميد الكلية الدكتور طلال سلمان خلال لقائه مع الطلاب عن الاختصاصات الثلاثة التي تدرس في الكلية وهي المحاسبة وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بين سلمان أن الهدف من هذه اللقاءات وضع الطلبة بأجواء التخصصات الموجودة بمختلف الكليات ودورها والإمكانيات المتاحة فيها وفرص العمل التي توفرها لهم بعد تخرجهم فيها.

بدورها النائب العلمي في الكلية الدكتورة نسرين عبد الرحمن تناولت في مداخلتها تفرعات اختصاص إدارة الأعمال الذي يعتبر الأكثر انتشاراً على المستوى المحلي والدولي، مشيرة إلى أن اللقاء مع الطلبة مفيد جداً لناحية تقديم توجيهات وإرشادات حول مستقبلهم المهني.

عضو قيادة فرع اتحاد الطلبة في كلية الاقتصاد جعفر قاسم أوضح آلية تنظيم عملية التسجيل الإلكتروني والتي تتطلب فتح حساب مصرفي لتسديد الرسوم، لافتاً إلى أنه بإمكان الطالب تسجيل رغباته بشكل متسلسل عبر التطبيق الخاص بالمفاضلة على شبكة الإنترنت.

واعتبر الطلاب “رهف ميهوب وسلاف زهرة وسلمى سلوم وجعفر حسن” أن هذه اللقاءات وفرت لهم فرصة للتعرف على الأقسام والاختصاصات في الجامعة، ليكون اختيارهم مبنياً على أسس ومعايير دقيقة.

وفي القنيطرة وبالتزامن مع التقدم للمفاضلة، يقوم فريق القنيطرة للاتحاد الوطني لطلبة سورية ضمن مبادرة “عينك على اختصاصك”، بتعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية التي تناسب رغباتهم وميولهم، وتقديم الإرشادات والتوضيحات حول آلية التسجيل وإجراءات التقديم للمفاضلة.

وأوضح محمود الحوراني، رئيس مركز المفاضلة، في كلية التربية الرابعة بتصريح لمراسلة سانا، أنه تم تجهيز المركز بجميع المستلزمات الضرورية من حواسيب وإنترنت وكادر بشري وإداري متخصص، لتسهيل عملية المفاضلة للطلاب، حيث يقدم فريق العمل الدعم والإرشاد للطلاب المتقدمين.

وفي جامعة البعث بحمص، تواصلت اللقاءات التعريفية لاختصاصات كليات الجامعة، حيث قدم عمداء كليات “الطب والعلوم الصحية والحقوق والهندسة المعلوماتية” شرحاً وافياً حول المناهج والمقررات والسنوات الدراسية واحتياجات سوق العمل في كل اختصاص.

الدكتور “عبد الباسط الخطيب” رئيس الجامعة، أكد لمراسلة سانا أن هدف اللقاءات التعريفية تصويب اختيارات الطلاب بما يتناسب وميولهم وقدراتهم وعلاماتهم في الثانوية، مبيناً أن الجامعة كانت قد أطلقت منذ حوالي الشهر أيضاً على صفحتها الرسمية مبادرة بعنوان “أهلاً بكم في جامعة البعث” تتضمن التعريف أيضا بكليات الجامعة وأقسامها.

وقدم الدكتور “حازم دهمان” عميد كلية العلوم الصحية شرحاً وافياً عن الكلية واختصاصاتها الثلاثة “العلاج الفيزيائي والتغذية والمخابر” ومدة الدراسة والمقررات فيها وحاجة سوق العمل لتلك الاختصاصات.

بدوره أشار الدكتور “حاتم علي” عميد كلية الهندسة المعلوماتية إلى أن اللقاءات التعريفية تدعم أفكار الطالب وتعطيه الثقة لتحديد خياره.

وعبر كل من الطلاب “عبد الرحمن الخوجة ودارين وسوف وكريستين الخوري وأيهم حموي” عن سعادتهم بتلك المبادرة الرائعة التي قدمت لهم معلومات مهمة وساعدتهم على اختيار ما يناسبهم من الاختصاصات الجامعية.

وضمن مبادرة “عينك على اختصاصك”، عقد في كلية التربية الثالثة بدرعا لقاء للطلبة الناجحين بالشهادة الثانوية بغية إعطائهم الرؤية الواضحة لاختيار الاختصاص المناسب لميولهم ورغباتهم.

وقدم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة محمد رفعت المقداد شرحاً مفصلاً عن كلية الآداب واختصاصاتها ومقرراتها الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

بدوره رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في درعا وسام محاميد بين أن هذه اللقاءات هي فرصة للنقاش وتبادل الأفكار والآراء وطرح الاسئلة حول إيجابيات وسلبيات كل اختصاص وسبل تأمين فرص العمل بعد التخرج.

ولفت كل من الطالب أحمد حسين والطالبة فاطمة الحسن إلى أهمية هذه اللقاءات لجهة إعطاء الطلاب رؤية واضحة لاختيار الاختصاص الذي يناسب ميولهم.

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