في الحسكة… انتهاء تسويق الخضار الصيفية

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاج المساحات المزروعة بمختلف أصناف الخضار الصيفية للموسم الحالي باستثناء محصول البصل الجاف.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات إنتاج الخضار الصيفية التي بدأت خلال شهر حزيران الماضي انتهت لمختلف أصناف الخضار، والبالغ عددها 10 أصناف منوعة فيما لا يزال تسويق محصول البصل الجاف مستمراً.

وأشار بلال إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية للموسم الحالي بلغت 5288 هكتاراً موزعة على مختلف مناطق الاستقرار وأن كمية الخضار المسوقة تجاوزت 85 ألف طن نحو 10 آلاف طن منها إنتاج محصول البصل الجاف، موضحاً أن إنتاج المحافظة من الخضار الصيفية كان جيداً لجهة تنفيذ الخطة الإنتاجية وتأمين حاجة الأسواق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency