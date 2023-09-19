مجلة سلوفاكية: دمشق وحلب مقصد أساسي للباحثين عن الآثار الموغلة في القدم

براتيسلافا-سانا

أكدت مجلة بلوسكا السلوفاكية أنه يوجد في العالم عشرات الأماكن الأثرية التي تنبض فيها الحياة منذ آلاف السنين، غير أن أبرزها وأكثرها عالمية موجودة في دمشق وحلب.

وأضافت المجلة في تقرير لها: إن الآثار البشرية في دمشق سجلت قبل 9000 عام قبل الميلاد، ولا تزال الحياة مستمرة فيها إلى اليوم الأمر الذي يجعلها العاصمة الأقدم في التاريخ، ومقصداً للباحثين، ولكل من يحب مشاهدة بصمات التاريخ بين شوارعها وأزقتها العتيقة الموغلة في القدم.

وأشارت المجلة إلى أن الإنسان استوطن حلب أيضاً قبل 6000 عام من الميلاد، لافتة إلى أن المدينة التي شهدت فترة ذهبية خلال نمو طريق الحرير بين القرنين الـ 12 والـ 15 ما زالت حتى اليوم تعج بالحياة وتعمر بالصروح الأثرية المبهرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency