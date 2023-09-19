بخبرات وطنية الانتهاء من صيانة القاطر (جولان) بمرفأ اللاذقية

اللاذقية-سانا

أنجزت المديرية العامة للموانئ البحرية في وزارة النقل عملية تحويض (صيانة) للقاطر جولان ضمن مرفأ اللاذقية.

وأوضح مدير عام الموانئ العميد علي أحمد أن إنجاز صيانة القاطر جولان تمت بخبرات وجهود وطنية، رغم تداعيات الحصار الجائر على سورية، والتي أثرت على تأمين التجهيزات اللازمة وقدم التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للآلات الموجودة، مبيناً أن استطاعة محركات القاطر 2300 حصان بخاري وبسرعة 11 عقدة مع آلية تعشيق مرتبطة بمحركاته، وهو جاهز للقيام بالمهام المنوطة به.

وأضاف أحمد: إن القاطر جولان قام على مدى عقود بالعديد من المهام الخاصة بإنقاذ السفن الجانحة أو الشاحطة، إضافة إلى عمليات الإنقاذ الخاصة بالأشخاص أو الزوارق أو المهام الخاصة، بالاشتراك مع جهات عامة أو خاصة وفق القوانين الناظمة لعمل القاطر.

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