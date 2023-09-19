الهند تطرد دبلوماسياً كندياً رداً على خطوة مماثلة

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى، مطالبة إياه بمغادرة البلاد خلال 5 أيام في رد على خطوة قامت بها السلطات الكندية عبر طرد دبلوماسي هندي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية في بيان: “إن الاتهامات الكندية للسلطات الهندية بالتورط في مقتل أحد زعماء طائفة السيخ في كندا سخيفة، ونرفض أي اتهامات للحكومة الهندية بالتورط في أعمال عنف بكندا”.

كما أكدت الخارجية في بيانها أن “القرار الهندي بطرد الدبلوماسي الكندي يعكس قلق الحكومة الهندية المتزايد من تدخل الساسة الكنديين في شؤون الهند الداخلية ومشاركتهم في الأنشطة المناهضة للهند، من خلال دعم إرهابيين انفصاليين يهددون سيادة الهند وسلامتها الإقليمية”، داعية الحكومة الكندية “إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المناهضة للهند العاملة على أراضيها”.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت في وقت سابق أن كندا طردت دبلوماسياً هندياً رفيعاً من البلاد، كما تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البرلمان أمس: إن أوتاوا تشتبه في تورط السلطات الهندية بمقتل سينغ نيجار الذي اغتيل بالرصاص في الـ 18 من حزيران الماضي.

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