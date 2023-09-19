إصابة طلبة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة عناتا

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وعلى الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة المحاصر.

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