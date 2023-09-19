محافظة دمشق: انتهاء أعمال لجان حل الخلافات لمنطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات لمنطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقة العقارية (قابون – حرستا) المصور 104 الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي 237 لعام 2021.

ودعت المحافظة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم المدعين بالملكية إلى مراجعة مديرية تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 بالمزة للحصول على صور مصدقة من قراراتهم الصادرة عن اللجان المذكورة، وذلك اعتباراً من الـ 24 من الشهر الجاري وحتى الـ 28 منه للقرارات المراد استئنافها.

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