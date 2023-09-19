بمشاركة سورية… انعقاد أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

نيويورك-سانا

بمشاركة سورية عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتواجد في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال حفل الافتتاح أن التغير المناخي دمّر مجتمعات بأكملها، وبأن أجندة 2030 تحقق تطلعات دول العالم لافتاً إلى ضرورة احترام الالتزامات فيها والالتزامات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معتبراً أن تحقيق 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية يحتاج للإنقاذ على الصعيد العالمي وأن الهيئات المالية الدولية قد تقادمت وأصبحت غير منصفة وهناك حاجة ملحة للإصلاح.

ولفت غوتيريش إلى وجوب القيام بستة تدابير لتحقيق أجندة 2030 وهي مواجهة الجوع وتعزيز دور الطاقة المتجددة وسد الفجوة الرقمية وتحسين مستوى التعليم وتأمين العمل والحياة الكريمتين وإيقاف الحرب ضد الطبيعة.

من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس أن المنتدى يوفر منصة فريدة لإعادة الالتزام بخطة عام 2030 مشدداً على أن قادة العالم لا يمكنهم التراجع عن عزمهم وتصميمهم في بذل قصارى جهدهم لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة على الرغم من النكسات التي واجهتها.

وقال فرانسيس: من خلال إحداث تغيير ملموس في حياة الكثيرين يمكننا أن نثبت بأن الأمم المتحدة لا تستمع فقط إلى مطالب أولئك الذين يعيشون في أوضاع صعبة، ولكن الأهم من ذلك أن هذه الاحتياجات لن تمر دون تلبيتها.

والتقى السفير بسام صباغ رئيس وفد الجمهورية العربية السورية اليوم على هامش أعمال المنتدى وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا في مقر الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون والتنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان على ضرورة فضح الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول الأعضاء ومنها سورية ونيكاراغو.