(تفاح أخضر) معرض خيري لأطفال مرضى السرطان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… انعقاد أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
2023-09-18
توقيع اتفاقية توءمة بين غرفتي تجارة وصناعة طرطوس وبيرايوس اليونانية
2023-09-18
وزير المالية يبحث مع وزير الصحة الكوبي تطوير التعاون الثنائي بين البلدين
2023-09-18
كنعاني: وجود القوات الأمريكية في سورية احتلال وإجراء غير قانوني
2023-09-18
لقاء سوري كوبي لتعزيز التعاون الثنائي
2023-09-18
كرامبلوفا: الغرب مسؤول عن التخريب والدمار في سورية
2023-09-18
وزارة الزراعة تشارك بالدورة الـ 26 لهيئة الغابات والمراعي للشرق الأدنى في عمان
2023-09-17
محليات
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي معتدل
2023-09-18
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية
2023-09-18
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس لبحث آليات تأمين الأدوية السرطانية وفق برامج زمنية محددة
2023-09-18
تحديات ومعوقات عمل المجالس المحلية خلال لقاء حواري في حماة
2023-09-18
وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق علاقات التعاون المشتركة
2023-09-18
صندوق الجفاف يوافق على تعويض 6513 مزارعاً متضرراً في عدة محافظات
2023-09-18
إقرار نظام التحفيز الوظيفي لجهات عدة تتبع لوزارات الزراعة والأشغال والتعليم
2023-09-18
رياضة
الفتوة يخسر أمام جبل المكبر الفلسطيني في افتتاح مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-09-18
نادي الشعلة ينهي معسكره التدريبي بدمشق
2023-09-18
بطموح الفوز واعتلاء المنصات… رياضيو سورية يشاركون في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين
2023-09-18
كرجتشكيوفا تحصد لقب سان دييغو للتنس
2023-09-18
روما يسحق إمبولي بسباعية نظيفة ويحقق فوزه الأول هذا الموسم
2023-09-18
ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا بفوزه على ريال سوسيداد
2023-09-17
إقالة سكيلوتو من تدريب منتخب باراغواي
2023-09-17
اقتصاد
توقيع اتفاقية توءمة بين غرفتي تجارة وصناعة طرطوس وبيرايوس اليونانية
2023-09-18
إيداع أكثر من 5.5 مليارات يورو من الأموال الإيرانية المجمدة في حسابات 6 مصارف إيرانية لدى مصرفين قطريين
2023-09-18
إكثار البذار: 90 ألف طن بذار قمح و5 آلاف طن بذار شعير جاهزة لتنفيذ الخطة الزراعية القادمة
2023-09-18
إكثار بذار حماة يزود فروع المصرف الزراعي بنحو 2500 طن بذار قمح
2023-09-18
زراعة 6 آلاف هكتار بالذرة الصفراء في ريف الرقة المحرر
2023-09-18
أكثر من خمسة آلاف طن إنتاج السويداء من الشعير للموسم الحالي
2023-09-18
مزارعو درعا يتجاوزون خطة الخضار الصيفية للموسم الحالي بنحو 724 هكتاراً
2023-09-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس لبحث آليات تأمين الأدوية السرطانية وفق برامج زمنية محددة
التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في معاهدها التقانية
صندوق الجفاف يوافق على تعويض 6513 مزارعاً متضرراً في عدة محافظات
كنعاني: وجود القوات الأمريكية في سورية احتلال وإجراء غير قانوني
مجلس التعليم التقاني يحدد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى وتقديم طلبات تغيير القيد والتحويل المماثل
التربية: نتائج الاعتراضات على الدورة الثانية لامتحانات شهادة الثانوية ستصدر خلال فترة التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي
(تفاح أخضر) معرض خيري لأطفال مرضى السرطان
2023-09-18
تصوير: حسام حيو
(تفاح أخضر) معرض خيري لأطفال مرضى السرطان
2023-09-18
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بمشاركة سورية… انعقاد أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
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