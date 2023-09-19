الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في الأغوار الشمالية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين في منطقة الأغوار الشمالية فيما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أثناء مرورهما قرب أحد حواجزها في منطقة الأغوار واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة وفي سياق ذي صله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق كما اعتقلت شابين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها ثم اعتدت عليهم بالضرب.

وأصيب شاب فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة.

من جهته حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من خطورة عزل قوات الاحتلال الإسرائيلي القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية ومن استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضح فتوح في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن حصار الاحتلال لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة منذ عدة أيام واقتحام المنازل والاعتداء على الفلسطينيين يأتي ضمن سياسته الممنهجة القائمة على قتل وإرهاب الأطفال والنساء.

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