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زاخاروفا: تنتقد شكوى نظام كييف ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية

2023-09-18

موسكو-سانا
انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار النظام في كييف تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول حظر بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية أسواقها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها على تلغرام: هل هم يعرفون جميعاً، أعني نظام كييف والاتحاد الأوروبي والناتو، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن كان قبل أيام قلقاً إزاء قضية الجوع في العالم وهو لم يجد أي شيء أفضل من إلقاء كل اللوم على عاتق روسيا، مشيرة إلى أن هذه الألاعيب حول الحبوب الأوكرانية أسوأ من نكتة مبتذلة.

وأضافت زاخاروفا: إن العالم تعب من ألاعيب الغرب حول الأمن الغذائي والتي تؤدي إلى كوارث عالمية وإفلاس المشاريع والمؤامرات في البورصات.

يشار إلى أن أوكرانيا قررت تقديم شكوى ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أمام منظمة التجارة العالمية بعد أن قررت الدول الثلاث تمديد الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم رفع الحظر الأوروبي عليها.

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