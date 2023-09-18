نادي الشعلة ينهي معسكره التدريبي بدمشق

درعا-سانا

أنهى فريق نادي الشعلة لكرة القدم معسكره التدريبي المكثف في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، استعداداً لمشاركته في دوري أندية الدرجة الأولى الشهر القادم.

وبين رئيس النادي الكابتن أيهم مسالمة في تصريح لـ سانا أن المعسكر استمر سبعة أيام وهو خطوة جيدة في الإعداد والتحضير واستعداد الفريق للمنافسات القادمة.

وأوضح الكابتن وليد أبو السل الذي تم اختياره من قبل إدارة النادي أن المعسكر تضمن تمارين صباحية ومسائية تركزت حول رفع اللياقة البدنية للاعبين، وإعطاء بعض الخطط التكتيكية التي تخدم الفريق في المرحلة القادمة، ومباراتين تجريبيتين، والأهم بالنسبة للمدرب كان الوقوف على جاهزية الفريق وإمكانية كل لاعب رغم الفترة التحضيرية القصيرة نسبياً.

وبين أبو السل أنه تم تعزيز تشكيلة الفريق باستقطاب لاعبين ذوي خبرة من أندية أخرى، وتم توقيع عقود مع لاعبين يحملون سجلات إنجاز ملفتة ويمتلكون القدرة على إضافة قيمة كبيرة للفريق.

وتم التعاقد أيضاً مع المدرب الوطني نافع عبد القادر لتدريب الحراس.

وأشار مدرب الفريق أنور عبد القادر إلى التركيز خلال المعسكر على الإعداد البدني والذهني والنفسي مع زيادة حجم الانسجام بين اللاعبين، والقيام بتدريبات مكثفة طوال فترة المعسكر على فترتين يومياً لتفادي الأخطاء في المباريات القادمة.

ليلى حسين

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