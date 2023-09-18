الفتوة يخسر أمام جبل المكبر الفلسطيني في افتتاح مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

عمان-سانا

خسر فريق الفتوة أمام نادي جبل المكبر الفلسطيني بهدف دون رد وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في الأردن بالجولة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينافس الفتوة ضمن المجموعة الأولى حيث سيلتقي في الجولة الثانية مع العهد اللبناني في الثاني من الشهر المقبل على أن يواجه النهضة العماني في الثالث والعشرين من الشهر المقبل في ختام مرحلة الذهاب.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول المجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث بالمسابقة إلى الدور نصف النهائي.

محمد الرحيل

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