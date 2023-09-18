توقيع اتفاقية توءمة بين غرفتي تجارة وصناعة طرطوس وبيرايوس اليونانية

أثينا-سانا

وقعت غرفتا تجارة وصناعة طرطوس ممثلة بنائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد وبيرايوس اليونانية ممثلة برئيس غرفة وصناعة بيرايوس فاسيليس كوركيدس اليوم اتفاقية توءمة تهدف لفتح آفاق واسعة من العمل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأكد حماد في كلمة له أمام الحضور -وفق ما ذكرت صفحة غرفة تجارة وصناعة طرطوس على الفيسبوك- عمق العلاقة بين البلدين، والتبادل العريق بين الحضارة السورية التي أهدت الحروف للبشرية والحضارة اليونانية الغنية بمجالات العلوم والأدب والفلسفة منوهاً بتضافر الجهود التي ساهمت في إنجاح هذه الاتفاقية وتعدد اللقاءات بين رجال الأعمال لتنشيط الحركة التجارية بشكل كبير.

وأشار حماد إلى أن العمل مستمر من أجل تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لتحقيق النجاح والتقدم في شتى المجالات.

بدوره نوه كوركيدس بعمق العلاقات التاريخية بين سورية واليونان ولا سيما من خلال التبادل الحضاري بين بيرايوس وجزيرة أرواد مشيراً إلى أهمية الاتفاقية بشتى المجالات.

ولفت القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية بأثينا فراس الرشيدي إلى أهمية تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يخدم الجانبين.

من جانبه عبر السفير اليوناني في دمشق نيكولاوس بروتونوتاريوس عن أمله بأن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين المزيد من التطور والنجاح لافتاً إلى أنه جرى التحضير لهذه الاتفاقية منذ زيارته لغرفة تجارة وصناعة طرطوس العام الماضي.

حضر توقيع الاتفاقية قنصل اليونان في طرطوس حازم دانيال وأعضاء مكتب اتحاد غرف التجارة فهد درويش وبلال إبراهيم ومحمد شتات وعضو اتحاد غرف الصناعة حيان الأصفر ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس علي أسعد وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة طرطوس سامر عبد الله وعضو لجنة الاستيراد والتصدير المركزية سنان درغام.

علي عجيب وعلياء حشمه

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